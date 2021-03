Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Schlägerei beim Friedhof (18.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu Streitigkeiten war es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr beim Villinger Friedhof in der Marbacher Straße gekommen. Drei Männer im Alter von 31 bis 35 Jahren gerieten aneinander und in einen handfesten Streit, bei dem sie auch Pfefferspray einsetzten. Mehreren Polizisten gelang es, die Kontrahenten zu trennen und auf eine Polizeiwache zu bringen. Gegen die Personen ermittelt die Polizei wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, wobei die Hintergründe des Streits noch nicht geklärt sind.

