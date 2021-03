Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Lkw beschädigt und geflüchtet (17.- 18.03.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Pfaffenhäule einen Lastwagen beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden am abgestellten Lastwagen entstand vermutlich beim Ausparken und beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Zeugen, die einen Hinweis zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (Tel. 07731 888 -0) in Verbindung zu setzen.

