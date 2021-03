Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Landkreis Konstanz) Briefkasten beschädigt (12. - 15.03.2021)

Öhningen, Landkreis Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter an einem Gebäude in der Rheinstraße einen an der Wand angebrachten Briefkasten mutwillig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Der Polizeiposten Gaienhofen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07735 97100 zu den üblichen Bürozeiten entgegen.

