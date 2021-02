Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Durchsuchungen im Stadtgebiet (Folgemeldung)

Bad Segeberg (ots)

Heute Morgen (24.02.2021) hat die Kriminalpolizei Bad Segeberg mehrere Durchsuchungen durchgeführt.

Näheres ist der zugehörigen Pressemitteilung unter nachstehendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4846563

Hintergrund der Ermittlungen sind unter anderem ein Einbruch in eine Schule im Kisdorfer Weg, zwei Einbrüche in ein Lagergebäude ebenfalls im Kisdorfer Weg und ein Pkw-Diebstahl in der Bahnhofstraße.

Die Taten ereigneten sich zwischen Oktober und Dezember 2020.

Die Ermittler haben in diesem Zusammenhang Beweismittel sichergestellt und werten diese aus.

Mangels Haftgründen wären die beiden Tatverdächtigen entlassen worden.

Allerdings lagen gegen den 35-Jährigen zwei Haftbefehle in anderen Sachen vor, aufgrund dessen er sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

