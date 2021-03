Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs.RW) Sonnenliegen mit Messer beschädigt

Schramberg-Sulgen (ots)

In den letzten Tagen hat ein Unbekannter in der Heiligenbronner Straße zwei Sonnenliegen eines Bettengeschäfts beschädigt. Die Liegen waren vor dem Geschäft ausgestellt und angekettet. Vermutlich hat der Täter mit einem Messer den Schaden an den Liegen, der auf über 200 Euro beziffert wird, angerichtet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

