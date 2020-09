Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Diebstahl von zwei E-Bikes

Goslar (ots)

Diebstahl von zwei E-Bikes: Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 09.09.2020, ca. 17.00 Uhr bis Donnerstag, dem 10.09.2020, ca. 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes vom Fahrradträger eines PKW, welcher auf dem Parkplatz, in Höhe des Friedrich-Herzberg-Weges abgestellt war. Diese Bikes waren auf dem Fahrradträger mittels Bügelschloss gesichert. Bei den E-Bikes handelt es sich um neuwertige Fahrräder. Eines hat einen grauen, das andere einen weißen Rahmen. Auffällig bei dem Bike mit dem weißen Rahmen ist eine defekte Akku-Abdeckung. Durch den Diebstahl entstand dem holländischen Geschädigten ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Des Weiteren versuchten bislang unbekannte Täter in der gleichen Nacht zw. 00.50 Uhr und 01.00 Uhr auf einem Grundstück in der Dr. Barner Straße Fahrräder zu entwenden. Bei der Tatausübung wurden sie jedoch von den Hauseigentümern bemerkt/gestört und dadurch am Diebstahl gehindert. Sie entkamen in der Folge unerkannt.

Hinweise zu beiden Taten erbittet die Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260

i.A. Richter

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell