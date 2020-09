Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 10.09.20

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Mittwochabend wurde der Polizei Seesen durch mehrere Zeugen mitgeteilt, dass ein 13-jähriger Junge aus Münchehof ein Kleinkraftrad geführt habe, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Mittwochabend befuhr eine 27-jährige Frau aus Seesen mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Lautenthaler Str. in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung zur Zimmerstraße musste sie stark abbremsen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Seeseners zu vermeiden. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht, am Fahrrad entstand Sachschaden.

Versuchter Betrug zum Nachteil älterer Menschen - "falscher Polizeibeamter"

Am späten Mittwochabend wurden mehrere Bewohner der Steinbühlstraße von angeblichen Polizeibeamten angerufen und nach Vermögenswerten oder ähnlichem gefragt. Mehrfach wurde als Hintergrund des Anrufs der Verdacht eines zeitnahe bevorstehenden schädigenden Ereignisses angegeben. Alle Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch, ohne dass ein Schaden entstanden ist. Hierzu wird seitens der Polizei nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals fernmündlich Informationen zu Vermögenswerten oder ähnlichem erfragt.

