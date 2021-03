Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brennende Altpapiertonnen (19.03.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Feuerwehr zu drei brennende Altpapiertonnen in der Markgrafenstraße im Stadtteil Petershausen ausgerückt. Vermutlich legten unbekannte Täter kurz nach 01 Uhr Feuer in den am Straßenrand abgestellten Mülleimern und machten sich anschließend "aus dem Staub". Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Das Feuer beschädigte auch ein in der Nähe abgestelltes Auto. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995 -0, aufzunehmen.

