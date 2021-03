Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Parkrempler (18.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Beim Ausparken einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Straße "Neuer Markt". Ein 41-jähriger Audi A 6 Fahrer parkte rückwärts aus und übersah eine 43-Jährige, die in diesem Moment mit einem VW Golf vorbeifuhr. An den Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

