Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kleinkraftradfahrer in Bielefeld-Mitte

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Am Dienstag, 23.02.2021, gegen 15:40 Uhr kam es auf der Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personentransportfahrzeug und einem Kleinkraftrad. Ein 34-jähriger Herforder befuhr mit seinem Ford Transit die Ziegelstraße in Richtung Eckendorfer Straße und beabsichtigte nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Dabei übersah er den in Gegenrichtung fahrenden 23-jährigen Simson-Fahrer aus Bielefeld. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrer des Kleinkraftrades kam durch den Zusammenstoß auf der Fahrbahn zu Fall und wurde nach medizinischer Versorgung schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde sichergestellt, der Transit verblieb fahrbereit. Es kam während der Unfallaufnahme wegen der damit einhergehenden Sperrung der Ziegelstraße kurzfristig zu Verkehrsstörungen.

