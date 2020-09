Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zum x-ten Mal beim Fahrradklau erwischt

Leipzig (ots)

Heute Morgen erwischte die Bundespolizei Leipzig zum ungezählten Mal einen 16-jährigen Syrer beim Diebstahl von Fahrrädern am Leipziger Hauptbahnhof. Kurz nach fünf Uhr versuchte er am Eingangsbereich zur Osthalle das Schloss eines Fahrrades zu knacken. In diesem Moment wurde er vom Wachschutz gestört und floh in Richtung Innenstadt. Knapp eine halbe Stunde später kehrte er mit einem vermutlich gestohlenen Rad zurück und vollendete sein Vorhaben. Genau in diesem Moment griffen dieselben Mitarbeiter des Wachschutzes zu. Diese hatten in wieder beobachtet und zwischenzeitlich die Bundespolizei alarmiert. Der jugendliche Intensivtäter wurde festgenommen und die beiden Fahrräder sichergestellt.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 16-Jährigen weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

