Polizei Gütersloh

POL-GT: Garage brennt aus

Gütersloh (ots)

Steinhagen (HL) - Zu einem Brand einer Doppelgarage ist es am Dienstag, 21.07.2020, gegen 16:45 Uhr an der Brucknerstraße in Steinhagen gekommen.

Die 42-jährige Bewohnerin eines dortigen Hauses wurde zunächst durch einen lauten Knall aufmerksam und stellte daraufhin Rauchschwaden aus der unmittelbar angrenzenden Garage fest.

Umgehend alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand bald löschen, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Die Garage, die als Werkstatt umgebaut worden war, brannte vollständig aus.

Personen sind nicht verletzt worden.

Es stellte sich heraus, dass zuvor ein 19-jährigen Bewohner handwerklichen Arbeiten dort ausgeführt hatte. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

