Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Roller und Anhänger

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst / Baumheide - Zwei Bielefelder erstatteten Anzeige bei der Polizei, weil ihre Fahrzeuge in den vergangenen Tagen gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Taten.

Eine 23-jährige Bielefelderin meldete der Polizei den Diebstahl ihres grau-schwarzen Piaggio-Rollers aus einem Hinterhof in der Detmolder Straße, Höhe Osningstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20.02.2021, 18:45 Uhr, und Montag, 22.02.2021, 11:00 Uhr.

Zudem brachte ein 45-jähriger Bielefelder den Diebstahl eines Anhängers des Herstellers Temared zur Anzeige. Dieser war in der Straße Am Wellbach, Höhe Am Großen Wiel, abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18.02.2021, 21:00 Uhr, und Freitag, 19.02.2021, 12:40 Uhr.

Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell