Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Leichenfund in Minden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Minden - Wie bereits berichtet nahm die Mordkommission Bielefeld nach dem Fund eines verbrannten Leichnams am Montag, den 22.02.2021, Am Fort C in Minden, die Ermittlungen auf.

Die bisherigen Ermittlungen, die Auswertung der Spurenlage am Fundort sowie die heutige Obduktion durch die Rechtsmediziner ergaben keine Anzeichen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung einer anderen Person zu Tode kam.

Die Identifizierung des Leichnams steht noch aus.

1. Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4844757

