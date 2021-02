Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall mit gestohlenem Pkw: Polizei fasst flüchtige Männer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schröttinghausen / Jöllenbeck / Bünde - Am Samstagabend, 20.02.2021, ereignete sich auf der Beckendorfstraße, im Bereich des Beckendorfer Mühlenbachs, ein Alleinunfall mit Sachschaden und Unfallflucht. Fahrer und Beifahrer des Pkw, einem Skoda Citigo, flüchteten vom Unfallort und konnten im Rahmen der Fahndung gefasst werden. Das Fahrzeug wurde einen Tag zuvor als gestohlen gemeldet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand, befuhren ein 22- und ein 25-jähriger Mann aus Bünde mit einem Pkw gegen 18:10 Uhr die Beckendorfstraße in Fahrtrichtung Schröttinghausen. Im Kurvenbereich kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich durch den Aufprall, sodass er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen blieb. Statt am Unfallort auf die Einsatz- und Rettungskräfte zu warten, flüchteten die polizeibekannten Männer zu Fuß.

Am Einsatzort trafen die Beamten auf den Melder, der auf den zurückgelassenen Pkw und die Unfallstelle gestoßen war. Pflichtbewusst hatte der 49-jährige Bielefelder die Unfallstelle beim Eintreffen der Polizisten bereits abgesichert.

Bei der Durchsuchung des Pkw-Innenraums stießen die Beamten auf die Reste konsumierter Drogen.

Aufmerksame Anwohner sichteten die zwei flüchtenden Männer und informierten die Polizei darüber. Bereits wenige Minuten später konnten die Beamten einen Unfallbeteiligten, den 22-Jährigen, auf einem Feldweg liegend auffinden, leisteten Erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte.

Der Aufgefundene zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, die vermutlich auf einen starken Alkoholkonsum hindeuteten und durch die zusätzliche Einnahme von Betäubungsmitteln hervorgerufen wurden. Er war zuerst nicht in der Lage alleine aufzustehen, zudem fehlte ihm jegliche Orientierung. Im Einsatzverlauf stabilisierte sich sein Zustand etwas. Zusehends wurde er verbal und auch körperlich aggressiver. Aus diesem Grund begleitete die Polizei seinen Transport im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin blieb der bereits fixierte Mann phasenweise stark renitent und versuchte, einen Beamten zu verletzen.

Im Rahmen der Fahndung konnte wenig später auch der zweite Unfallbeteiligte aufgefunden und festgenommen werden.

Beide Männer wurden zwecks Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Wer den Unfallwagen fuhr, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Beamten ermittelten zudem, dass der Skoda bei einem Einbruchdiebstahl in ein Autozentrum in Bünde entwendet worden war. Im Tatzeitraum von Freitag, 19.02.2021, 19:30 Uhr, und Samstag, 20.02.2021, 08:30 Uhr, hatten sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäude verschafft. Die Ermittlungen dauern an.

Der Pkw wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.

