POL-BI: Zeuge verfolgt Täter nach Sachbeschädigungen

Ein Zeuge meldete am Sonntag, 21.02.2021, der Polizei eine Gruppe Jugendlicher, die an geparkten Fahrzeugen am Netzeweg Außenspiegel abtraten. Der Bielefelder verfolgte sie bis Polizisten die Jugendlichen anhielten.

Um 00:15 Uhr hörte ein Bielefelder verdächtige Geräusche im Bereich des Netztewegs. Er sah die Straße entlang und erblickte mehrere Personen. Einer aus der Gruppe trat nacheinander gegen mehrere am Fahrbahnrand abgestellte PKW. Der Zeuge verfolgte die Vier, rief die Polizei und gab die Gehrichtung sowie die Personenbeschreibungen durch.

Auf dem Gehweg des Ramsbrockrings traf ein Streifenwagen auf das beschriebene Quartett, vier Bielefelder im Alter von 16 bis 18 Jahren.

Die Polizisten entdeckten an sieben geparkten Fahrzeugen umgeklappte Außenspiegel. An fünf PKWs wies der umgetretene Außenspiegel jeweils Beschädigungen auf. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sind eingeleitet.

