Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Einkaufsmarkt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in einen Markt in der Richard-Wagner-Straße in Bruchhausen ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher Zugang zu der Tiefgarage. Über einen Werkstattraum gelangten sie zur Verbindungstüre zum Markt, die aufgebrochen wurde. Über den Keller kamen die Täter dann in den Markt. Von dort wurden gezielt Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Eine Anwohnerin hörte zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr Klopfgeräusche im Gebäude und stellte einen größeren grauen Lieferwagen auf dem Kundenparkplatz des Marktes fest. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

