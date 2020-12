Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Marxzell - Streit in Gemeinschaftsunterkunft

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, gerieten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Marxzell-Neurod zwei junge Männer aneinander. Gegenstand des Streits war anscheinend, dass einer der beiden zu laut Musik hörte. Hieraus entwickelte sich wohl eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 27-jährigen Mann aus Somalia und dem 21-jährigen aus Afghanistan.

Der 21-jährige Afghane wurde zur ambulanten Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der endgültige Hergang des Sachverhalts bedarf der weiteren Ermittlungen, da sprachliche Barrieren einer Anhörung beider Personen entgegenstanden.

