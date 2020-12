Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Samstag, zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Bruchsaler Karl-Berberich-Straße eingebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter überkletterte das Balkongeländer der im ersten Obergeschoß gelegenen Wohnung und hebelte die Balkontür auf. Im Schlafzimmer der 69-jährigen Geschädigten werden eine Halskette und ein Armband entwendet. Da das Zimmer komplett durchwühlt wurde, ist es möglich, dass noch weitere Gegenstände fehlen.

Die Ermittlungen dauern an.

