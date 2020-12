Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 73-jähriger Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich ein 73-jähriger Mann bei einem Wohnungbrand in der Alte Karlsruher Straße 34 am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu. In der Wohnung des Mannes brach nach ersten Ermittlungen im Bereich der Küche ein Brand aus. Der Mann sprang aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und musste stationär mit Brandverletzungen und Knochenbrüchen in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Wohnung des Mannes wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen, nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Für eine fünfköpfige Familie musste eine Notunterkunft durch Vertreter der Stadt Karlsruhe organisiert werden, da das Mehrfamilienhaus derzeit nicht mehr bewohnbar ist, weil u.a. vorsorglich auch der Strom abgeschaltet werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell