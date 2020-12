Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

KronauKronau (ots)

Beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Gewerbegebiet Heidig verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Der beschädigte Automat wurde am Samstagvormittag von einem Spaziergänger in der Straße Im Althäuser entdeckt. Vermutlich wurde er in der Nacht zuvor gewaltsam aufgebrochen. Dabei wurde von den Tätern auch der gesamte Inhalt entnommen. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

