POL-KA: Karlsruhe - Stark betrunken am Steuer

Eine 32-jährige Frau wurde am Sonntagabend, um 22.15 Uhr, in Weingarten kontrolliert. Sie wurde von Polizeibeamten am Steurer ihres Fahrzeugs sitzend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angetroffen. Im Fahrzeug lagen zwei leere Flaschen Wein, die die Frau augenscheinlich getrunken hatte. Sie hatte sich am Fahrzeug bereits übergeben. Außerdem äußerte sie gegenüber den Beamten, dass sie auf den Parkplatz gefahren sei und weiterfahren wolle.

Dies wurde unterbunden, da sie mit dem Polizeifahrzeug zum Polizeirevier gebracht und ihr dort Blut entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest hatte eine Atemalkoholkonzentration von ungefähr 1,8 Promille ergeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Dame entlassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Heimweg anzutreten.

Sie wäre dazu durchaus in der Lage gewesen, war aber nicht willens das Areal des Polizeireviers in Durlach zu verlassen. Sie musste, nachdem sie einem Platzverweis nicht Folge leistete, in Gewahrsam genommen werden.

