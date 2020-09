Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 33-Jährigen aus Hude

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach Stefanie G. aus Hude und ihrer als "Dave Feustel" bekannten Kontaktperson zurück.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist Stefanie G. bei einem Verkehrsunfall in Houssen, Frankreich, von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Ein Verbrechen kann ausgeschlossen werden.

Bezug zur Öffentlichkeitsfahndung vom 09.09.2020

Öffentlichkeitsfahndung: 33-Jährige aus Hude vermisst +++ Polizei bittet um Mithilfe Seit Montag, den 31. August 2020, wird Stefanie G. aus Hude vermisst. Zuletzt habe sie sich bei einem Bekannten in Rendsburg aufgehalten. Zudem bestehe Kontakt nach Eberswalde und Freiburg. Stefanie ist circa 165 cm groß und von kräftiger Statur. Aktuell hat sie dunkelblonde Haare. Auffällig sind zwei Tattoos in Form von Hundepfoten im Dekolletébereich. Zudem sind beide Arme zum Teil bis zu den Handgelenken mit Tattoos versehen. Möglicherweise trägt Stefanie G. zwei Piercings in der Unterlippe. Ein aktuelles Foto ist dem Fahndungsaufruf beigefügt. Zudem bittet die Polizei, die als "Dave Feustel" bekannte Kontaktperson der Stefanie G., sich umgehend bei der zuständigen Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden. Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten oder dem Bekannten "Dave Feustel" geben können, werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

