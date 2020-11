Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

MainzMainz (ots)

Samstag, 31.10.2020, 05:54 Uhr bis 06:00 Uhr

Am Samstagmorgen brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in Mainz-Bretzenheim ein. Sie hebeln ein Fenster auf und begeben sich in das Gebäude. Zeugen beobachten das Geschehen und informieren die Polizei. Durch die Polizeibeamten wird das Gebäude umstellt. Unter Zuhilfenahme der Diensthunde-Staffel können die 39- und 51-jährigen Täter im Gebäude lokalisiert und festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

