POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Freitag, 30.10.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 31.10.2020, 11:00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brechen unbekannte Täter in zwei Reihenhäuser in der Mainzer Oberstadt ein. Das Stehlgut wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 31.10.2020, 18:00 Uhr bis 23:20 Uhr

Am Samstagabend brechen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Mainz-Finthen ein. Sie versuchen zunächst ein Fenster aufzuhebeln und schlagen es schließlich ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Schatulle mit 2-Euro-Münzen sowie mehrere Schmuckstücke entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

