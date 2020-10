POL-PPMZ: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Mainz

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen in Budenheim ereignet. Die 27-jährige Unfallverursacherin war um 4.49 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Mainzer Landstraße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer 42-jährigen Frau, die von der Binger Straße kommend auf die Gerhart-Hauptmann-Straße fuhr. Beide Autos kollidierten, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Beide Frauen wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

