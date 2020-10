Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz / Nieder-OlmMainz / Nieder-Olm (ots)

Dienstag, 27.10.2020, 19:45 Uhr bis Mittwoch, 28.10.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Holzhofstraße ein. Sie hebeln die Eingangsschiebetür auf und entwenden mehrere Fahrräder sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Dienstag, 27.10.2020, 12:15 Uhr bis Mittwoch, 28.10.2020, 16:00 Uhr

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag brechen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Nieder-Olm ein. Sie hebeln die Terrassentür auf und entwenden mehrere Schmuckstücke. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Mittwoch, 28.10.2020, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Mittwochabend brechen unbekannte Täter in ein Haus in der Jahnstraße ein. Zunächst machen sie sich am Kellerfenster zu schaffen und brechen dann die Terrassentür auf. Sie entwenden diverse Schmuckstücke. Es liegen keine Täterhinweise vor.

