POL-PPMZ: Versuchter Trickdiebstahl

Dienstag, 27.10.2020, 12:00 Uhr

Mutmaßliche Trickbetrüger haben es am Dienstag auf einen 24-jährigen Mainzer abgesehen. Die zwei Männer geben sich ihm gegenüber als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters aus, die Anschlüsse überprüfen wollen. Daraufhin lässt der 24-Jährige die zwei Männer in die Wohnung. In einem anschließenden Gespräch teilt er ihnen persönliche Angaben wie zum Beispiel die Kontonummer mit. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen, bekommt der 24-Jährige ein ungutes Gefühl und informiert die Polizei. Ein Schaden ist ihm nach derzeitigem Stand jedoch nicht entstanden.

