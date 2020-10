Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Pkw

Mainz-GonsenheimMainz-Gonsenheim (ots)

Dienstag, 27.10.2020, 16:15 - 16:35 Uhr

Eine Frau möchte am Dienstagnachmittag ihr Kind aus einer Kita in der Finther Landstraße abholen und parkt dafür ihr Auto auf dem Seitenstreifen. Als sie zurückkommt stellt sie fest, dass während ihrer Abwesenheit die Scheibe einer Autotür eingeschlagen wurde. Unbekannte Täter entwenden eine auf dem Beifahrersitz liegende Stofftasche, in der sich unter anderem ein Geldbeutel mit wichtigen Dokumenten und Bargeld im zweistelligen Bereich befinden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell