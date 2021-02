Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Leichenfund in Minden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-

Nach dem Fund eines Leichnams am Montag, den 22.02.2021, Am Fort in Minden, nahm die Mordkommission Bielefeld aufgrund der unklaren Todesumstände die Ermittlungen auf.

Heute Morgen wurde der Polizei Minden ein Brand im Bereich Am Fort C gemeldet. Die Polizisten fanden dort einen verbrannten Leichnam vor. Aufgrund der ungeklärten Todesumstände übernahmen die Beamten der Mordkommission Bielefeld die Ermittlungen.

Am Dienstag wird die Obduktion des Leichnams erfolgen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht gegeben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell