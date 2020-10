Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Rot gefahren und Verkehrsunfall verursacht

UslarUslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 54-jährige aus Uslar mit ihrem Pkw die Alleestraße in Richtung Bella Clava. An der dortigen Lichtzeichenanlage übersah sie das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem 69-jährigen Uslarer Pkw-Fahrer, der die Kreuzung bei Grünlicht vom Mühlentor in Richtung Eichhagen befuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 EUR.

Gegen die Verursacherin wurde eine Ordnungswidrikeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell