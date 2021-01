Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 14.01.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13.01.2021, gegen 19.34 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Drakenpfuhl in 38723 Seesen. Ein Fahrzeugführer aus Seesen befuhr hierbei die Bismarckstraße (aus Richtung Jacobsonstraße kommend) in Richtung Drakenpfuhl und rutschte aufgrund vorherrschender Witterungsverhältnisse in den Kreuzungsbereich. Hierbei stieß dessen Fahrzeug gegen das Fahrzeug einer kreuzenden Verkehrsteilnehmerin. Es kam zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

