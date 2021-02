Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierte randalieren am Impfzentrum

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.02.2021, wurden zwei alkoholisierte Männer an der Ausstellungshalle neben der Stadthalle in Gewahrsam genommen. Sie werden wegen versuchter Sachbeschädigung im Eingangsbereich verdächtigt.

Gegen 00:50 Uhr befanden sich ein 36-jähriger Bielefelder und ein 42-jähriger Mann aus Löhne vor dem Haupteingang des Impfzentrums. Sie wollten Angestellte des Sicherheitsdienstes sprechen und traten wiederholt gegen Glaselemente im Eingangsbereich.

Die alarmierten Polizeibeamten sprachen den Männern Platzverweise aus, denen sie kurzzeitig nachkamen. Gegen 02:25 Uhr befanden sich die Männer jedoch erneut vor dem Gebäude und traten wieder gegen die Glaselemente.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie von den erneut gerufenen Polizeibeamten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief bei beiden Männern positiv. An den Türen des Impfzentrums entstand kein Sachschaden.

