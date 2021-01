Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gegen Mittag schon absolut fahruntüchtig...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 60-Jähriger, der am 13.01.21 mit seinem Ford in der Spitalbachstraße einer Kontrolle unterzogen wurde. Um 11:30 Uhr hatte er bereits derartige Mengen an alkoholischen Getränken zu sich genommen gehabt, dass die entsprechenden Ausdünstungen sogar durch die Mund-Nasen-Bedeckung des kontrollierenden Beamten drangen. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

