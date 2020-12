POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn



Gundelsheim: Ford beschädigt - Zeugen gesucht

In der Gundelsheimer Neckarstraße wurde in der Nacht auf Montag ein geparkter Ford Focus von einem Unbekannten beschädigt. Der Fahrer des Focus stellte den Wagen am Sonntagabend gegen 18 Uhr am Straßenrand ab. Als er am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass wohl ein unbekannter Autofahrer an dem Ford entlanggeschrammt war und Schäden in Höhe von knapp 2.000 Euro hinterlassen hatte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Eppingen: LKW beschädigt VW und fährt davon

Auf Schäden von knapp 15.000 Euro wird ein 64-Jähriger wohl sitzenbleiben, sollte nicht geklärt werden können, wer in der Nacht auf Montag gegen seinen geparkten VW fuhr. Der Touran stand von Sonntagnachmittag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der Adelshofener Straße in Eppingen. In diesem Zeitraum war der Fahrer eines LKWs wohl beim Rückwärtsfahren gegen den VW geprallt. Anstatt den Schaden dem Halter oder der Polizei zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Untergruppenbach: Zaun umgefahren - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs fuhr übers Wochenende einen Zaun in Untergruppenbach um, meldete den Schaden aber weder dem Besitzer, noch der Polizei. Der Unbekannte war wohl in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen mit dem Zaun auf der Rückseite einer Firma in der Mühlstraße kollidiert und hinterließ nichts außer Spuren seines Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Steinewerfer übernachtet in Gewahrsamszelle

Weil sie sich nicht an die Corona-Verordnung hielten, aggressiv wurden und einer von ihnen zu allem Überfluss auch noch eine Steinplatte auf einen Streifenwagen warf, mussten zwei Männer die Nacht auf Dienstag in Zellen des Polizeireviers Heilbronn verbringen. Die Polizei war gegen 20 Uhr in die Lerchenstraße gerufen worden, weil sich dort zwei Personen in einer Wohnung befanden und diese nicht verlassen wollten. Nachdem den Besuchern ein Platzverweis ausgesprochen worden war und beide unter Ausstoß wüster Beleidigungen die Wohnung verlassen hatten, packte ein 31-Jähriger eine Steinplatte und warf diese auf den Streifenwagen. Danach flüchteten die Männer. Der Steinewerfer und sein Begleiter konnten von den Polizisten eingeholt werden, zeigten sich aber uneinsichtig und aggressiv. Als der 31-Jährige versuchte einen der Beamten anzugreifen, wurde er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Seinen 51-Jahre alten Begleiter hielt dies nicht davon ab, die Beamten ebenfalls körperlich und verbal anzugehen, weshalb auch er in Gewahrsam genommen wurde.

Neckarwestheim: PKW überschlagen

Ein 22-Jähriger wurde am Montagabend bei einem Unfall bei Neckarwestheim verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot von Neckarwestheim-Pfahlhof in Richtung Ottmarsheim, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich dreimal bevor der PKW schließlich im Straßengraben der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Die Höhe des am Peugeot entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Neckarsulm: PKW nimmt Roller die Vorfahrt - Zeugen gesucht

In der Neckarsulmer Rötelstraße wurde am Montagnachmittag eine Rollerfahrerin verletzt. Die 17-Jährige befand sich gegen 15.15 Uhr mit ihrem Krad im dortigen Kreisverkehr, als ein schwarzer Skoda Fabia in den Kreisel einfuhr und der Jugendlichen die Vorfahrt nahm. Nur eine Vollbremsung der 17-Jährigen konnte eine Kollision mit dem Skoda verhindern. Allerdings kam der Roller durch den Bremsvorgang ins Rutschen und die junge Frau zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des Skodas, kümmerte sich allerdings nicht um den Unfall, sondern fuhr einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Weinsberg: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde eine 40-jährige Fußgängerin am Montagmorgen von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Frau wollte gegen 8 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Weidachstraße überqueren. Dies bemerkte ein 23-Jähriger, der dort zeitgleich mit seinem Mini Cooper fuhr, wohl zu spät und kollidierte mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs mit der Frau. Diese stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Schaden am Mini Cooper blieb indes minimal. Mit knapp 100 Euro Reparaturkosten wird der 23-Jährige nun rechnen müssen.

