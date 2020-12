Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2020

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Katalysatoren gestohlen - Diebesbande festgenommen

Nachdem zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember im Stadt- und Landkreis vermehrt Katalysatoren gestohlen worden waren, gelang es nun der Kriminalpolizei Heilbronn eine umfangreiche Serie von Diebstahls- und Einbruchsdelikten aufzuklären, die am Dienstag, den 8. Dezember, mit insgesamt vier Festnahmen endete. Seit Anfang Oktober kam es im Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie im Bereich Ludwigsburg zu zahlreichen Diebstählen von Katalysatoren, bei denen sich die Täter meist mit einem Kettenschneider an den Katalysatoren von älteren Fahrzeugen verschiedener Hersteller zu schaffen machten. Durch diese Diebstähle konnten die Täter Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich erlangen. Am 30. Oktober brachen drei der Täter zudem in einen Rohbau in Güglingen ein und entwendeten dort hochwertige Baumaschinen im Wert von circa 5.400 Euro. Durch einen Zeugen kam die Polizei zunächst einem polizeibekannten 36-jährigen und in der Folge einer mehrköpfigen Diebesbande auf die Spur. Am 8. Dezember konnte die Kriminalpolizei Heilbronn unterstützt durch Spezialkräfte und die Polizei Ludwigsburg den 36-Jährigen sowie zwei weitere Täter im Alter von 41 und 21 Jahren auf frischer Tat festnehmen, als diese in Ludwigsburg-Pflugfelden den Katalysator eines PKW Opel entwenden wollten. Nach den Festnahmen erfolgte umgehend die Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen in Heilbronn-Böckingen, bei welcher Diebesgut aus weiteren Straftaten aufgefunden wurde. Außerdem konnte hier ein 23-Jähriger festgenommen werden, dem ebenfalls die Beteiligung an mehreren Taten nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Aalen die Wohnung des 26-jährigen Hehlers in Schwäbisch Hall durchsucht, bei welchem ebenfalls Diebesgut aufgefunden wurde. Der 36-Jährige Hauptverdächtige sowie die drei weiteren Täter wurden am vergangenen Mittwoch beim Amtsgericht Heilbronn dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in verschiedene Haftanstalten überstellt. Die Kriminalpolizei Heilbronn konnte den Tätern bislang 17 Taten nachweisen. Die Tatorte lagen in Güglingen, Bad Wimpfen, Heilbronn, Bad Friedrichshall, Neckarsulm, Untergruppenbach, Flein und in Ludwigsburg. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes und aufgrund der aufgefundenen Beweismittel geht die Kriminalpolizei Heilbronn davon aus, dass die Täter vermutlich weitere Diebstähle begangen haben. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet daher Personen, die Katalysatorendiebstähle zu ihrem Nachteil feststellt und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, diese unter, der Telefonnummer 07131 / 104 4220 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

