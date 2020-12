Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Gartenhäuser - Zeugen gesucht

Schäden in Höhe von knapp 5.000 Euro hinterließen ein oder mehrere Unbekannte an mehreren Gartenhütten in Heilbronn-Böckingen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 11.30 am Samstagvormittag drangen die Täter in die Schrebergärten am Böckinger-Wasen-Weg ein und beschädigten dabei die Zugangstüre zu einem, der Gartenhäuser stark. Welches Diebesgut von den Unbekannten entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: Deko-Diebe geschnappt

Mehrere Dekorationsobjekte, die Anwohner in Heilbronn-Böckingen in ihren Vorgärten aufgestellt hatten, wurden in der vergangenen Woche gestohlen. Weil eine Anwohnerin die Diebe beobachten konnte und diesen bis zu ihrem Unterschupf folgte, konnte eine Streife des Polizeireviers Böckingen drei Tatverdächtige ermitteln. Bei der Durchsuchung der Örtlichkeit konnte diverse Dekorationsobjekte sichergestellt und ihren Besitzern zugeordnet werden. Nur ein aufgefundener steinerner Löwe hat seinen Eigentümer bislang nicht wiedergefunden. Der Besitzer kann sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen melden. Auf die Tatverdächtigen kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls zu.

Heilbronn: Fußgänger von Auto verletzt

Ein 26-Jähriger wurde am Samstagnachmittag auf der Heilbronner Allee von einem Auto angefahren. Der Mann lief gegen 15.20 Uhr über eine grüne Fußgängerampel. Eine 53-Jährige, die zeitgleich mit ihrem Jeep auf der Allee fuhr, übersah wohl, dass die Ampel für sie rot zeigte und kollidierte mit dem Fußgänger. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt.

Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Unfall mit Stadtbahn

Schäden in Höhe von knapp 23.000 Euro entstanden am Freitagabend bei einem Unfall zwischen einem PKW und einer Stadtbahn. Ein 56-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr parallel zu den Stadtbahngleisen auf der Kaiserstraße in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Friedrich-Ebert-Brücke wollte der Mann seinen Wagen an einem Fußgängerüberweg wenden und fuhr dazu über die Gleise. Er hatte wohl die leicht versetzt, neben ihm fahrende Stadtbahn übersehen, so dass sein Mercedes mit der Straßenbahn kollidierte. Das Auto wurde von der Stadtbahn einige Meter mitgeschoben, bevor die Bahn schließlich zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Mercedes musste aber abgeschleppt werden.

Neckarwestheim: Auto landet im Straßengraben

Weil eine 28-Jährige am Freitagabend auf ihrem Weg von Lauffen nach Neckarwestheim mit ihrem Wagen von der Straße abkam, kommen nun wohle hohe Werkstattkosten auf die Frau zu. Die VW-Fahrerin verlor gegen 18 Uhr bei Neckarwestheim die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie zunächst einen Leitpfosten und brach dann durch die Leitplanke, bevor ihr Auto in einem Graben zum Stehen kam. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings musste ihr Wagen abgeschleppt werden. Daran entstanden Schäden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell