Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn

Fahrenbach: Fahrzeug übersehen - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gegen 16.30 Uhr zwischen Fahrenbach und Robern. Ein 18-jähriger VW-Fahrer fuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr von Robern in Richtung Fahrenbach, als er vermutlich einen Opel-Fahrer übersah, der an der Abzweigung nach Trienz verkehrsbedingt halten musste. Es kam zum Zusammenprall beider Autos, wodurch der 25-jähriger Fahrer des Opels leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Limbach: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Eine Ford-Fahrerin hat am Freitag gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Laudenberger Straße verursacht, bei dem neben hohem Sachschaden eine Person leicht verletzt wurde. Die 42-jährige Fahrerin des Ford wollte vom Birkenweg auf die Laudenberger Straße einfahren und übersah hierbei vermutlich den VW eines 31-Jährigen, weshalb beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Schwarzach: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall mit circa 21.500 Euro Sachschaden verursachte eine 27-Jährige am Samstag kurz nach Mitternacht in Schwarzach. Die Frau fuhr mit ihrem Audi in die Straße "Auf der Höhe" und prallte dort aus unbekannter Ursache gegen einen geparkten Audi. Der geparkte Wagen wurde durch die Wucht auf einen ebenfalls geparkten Mercedes geschoben, wodurch die drei Autos stark beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife konnte bei der 27-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von 2,5 Promille festgestellt werden, weshalb ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

