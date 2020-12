POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 11.12.2020 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Polizeipräsidium Heilbronn

Pkw contra Stadtbahn

Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Heilbronn befuhr mit seinem Mercedes die Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof. Kurz vor der Friedrich-Ebert-Brücke wollte der ortsunkundige Fahrer seinen Pkw auf einem Fußgängerüberweg wenden und übersah dabei die links von ihm in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn (S4), so dass es auf den Gleisen zum Zusammenstoß kam und das Fahrzeug einige Meter in Richtung Hauptbahnhof geschoben wurde. Dabei wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Verletzte Fahrgäste in der Stadtbahn waren nicht zu beklagen. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 8000 EUR, an der Stadtbahn geschätzt 15.000 EUR.

