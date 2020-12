Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Waldenburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug einen in Waldenburg geparkten Pkw und flüchtete im Anschluss. Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr stand der nun beschädigte Wagen in der Hauptstraße. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Rangieren seines Gefährts das abgestellte Auto. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, flüchtete er. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

