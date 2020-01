Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Wohnhaus

In Esens ist in ein Wohnhaus in der Gartenstraße eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten Behältnisse. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell