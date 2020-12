POL-HN: Westernhausen: Unfall endet glimpflich

Polizeipräsidium Heilbronn

Am Sonntagnachmittag, um 14.20 Uhr, kommt der 18-jährige Fahrer eines Opel Corsa allein beteiligt von der Fahrbahn ab und muss von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer verlor aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er auf der Landstraße von Crispenhofen in Richtung Westernhausen in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Vermutlich überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb letztendlich an der dortigen Böschung hängen. Hierbei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass die Feuerwehr die Fahrertür aufschneiden musste, um den Fahrer zu befreien. Dieser kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Prellungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro, der entstandene Flur-schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 36 Mann und 7 Fahrzeugen, die Rettung mit einem Rettungswagen und 1 Notärztin vor Ort. Die Landstraße musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für 45 Minuten voll gesperrt werden.

