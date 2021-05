POL-SZ: Verfolgungsfahrt -Korrekturmeldung

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Alter Weg, 21.05.2021, 06:50 Uhr

Nach Hinweisen, dass ein Mann regelmäßig ohne Führerschein fahren würde, sollte am Freitagmorgen ein Pkw kontrolliert werden, auf den er Zugriff haben sollte. Auf der Straße "Alter Weg" konnte um 06:50 Uhr der Pkw, ein gelber Audi, festgestellt werden. Dieser befuhr die Straße in Richtung Forstweg. Dem Fahrzeugführer wurde dann das Signal zum Anhalten gegeben, darauf reagierte er jedoch nicht. An der Kreuzung Neuer Weg/Forstweg missachtet der Fahrer die rot zeigende Ampel und fuhr an einem wartenden Pkw vorbei in den Kreuzungsbereich. Hier missachtete der Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Verkehrs und fuhr auf der B79 in Richtung A36 weiter. Auf der B79 beschleunigte der Mann den Pkw auf eine Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h und überholte an einer gefährlichen Stelle (Kuppe am Sternhaus) einen Pkw. An der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nord fuhr der Fahrer auf die A36 in Richtung Braunschweig auf. In diesem Bereich stand ein Pkw, welcher augenscheinlich einen Defekt hatte. An der Anschlussstelle Stöckheim verließ der Fahrer die Autobahn. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr nach links er über den Mascheroder Weg und wieder auf die A39 in Richtung Bad Harzburg. Während des Abbiegevorgangs überholte der Fahrer einen dort befindlichen Pkw. Aufgrund des Verlaufs der A36 wurde der Sichtkontakt zum Fahrzeug verloren, sodass der Fahrzeugführer unerkannt flüchten konnte. Personen, die durch den Fahrer während der Verfolgungsfahrt gefährdet worden sind, werden gebeten sich unter 05331/ 9330 bei der Polizei in Wolfenbüttel zu melden, insbesondere die Personen aus den beschriebenen Gefahrensituationen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Fahrzeugführer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

