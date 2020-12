Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau beim Eiskratzen angefahren - Polizei ermittelt Fahrer

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Nachdem am Montagmorgen eine Frau auf dem Breitenweg in Haltern beim Freikratzen ihrer Autoscheibe angefahren wurde, konnte der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden. Bei der Polizei sind Zeugenhinweise eingegangen, woraufhin der Halter des Fahrzeugs herausgefunden werden konnte. Gegenüber der Polizei gab der 58-Jährige aus Haltern dann auch zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. An dieser Stelle möchten wir uns für die Hinweise aus der Bevölkerung bedanken. Dadurch konnte die Unfallflucht schnell geklärt werden.

Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, bei dem eine Person verletzt - oder auch nur möglicherweise verletzt - wurde, dann rufen Sie bitte die Polizei hinzu. So können sie verhindern, dass wegen Unfallflucht ermittelt wird.

