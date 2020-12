Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A 5 - Mit Alkohol in die Leitplanken

RastattRastatt (ots)

Ein alleinbeteiligter Unfall auf der A 5 in Richtung Basel führte am Samstagabend zu einer Sperrung mehrerer Fahrstreifen. Ein 19-jähriger Peugeot-Lenker befuhr kurz nach 21:45 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Süden, als er zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Heranwachsende dürfte hierbei seinen Wagen übersteuert haben und schleuderte dadurch in die Mittelleitplanke. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Ein durchgeführten Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 0,5 Promille - der 19-Jährige musste Blut abgeben. Der entstandene Sachschaden am Auto und an der Leitplanke wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

