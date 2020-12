POL-OG: Appenweier- Körperverletzungnd

Polizeipräsidium Offenburg

Eine Konfrontation zwischen zwei Männern in einer Unterkunft in der Sander Straße endete am Sonntagabend mit einem verletzten 22-Jährigen. Gegen 22 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zweier Streithähne. Ein 23-Jähriger soll hierbei seinem ein Jahr jüngeren Widersacher mehrmals mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Hierdurch trug der 22-Jährige Verletzungen davon, sodass er zur weiteren Behandlung seiner Blessuren in ein örtliches Klinikum gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier übernehme die weiteren Ermittlungen.

