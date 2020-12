Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeug gekippt

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Zwei verletzte Arbeiter und eine zur Seite gekippte Kehrmaschine sind die Folgen eines Unfalls am Montagmittag auf einer Deponie in der Schwarzwaldstraße. Die Kehrmaschine geriet kurz vor 13:30 Uhr auf der Anfahrt ins Schlingern und kippte zur Seite. Ein Insasse wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, ein weiterer kam aktuellen Erkenntnissen zufolge mit leichten Blessuren davon. Zur Bergung des Fahrzeugs sind derzeit auch Wehrleute aus Baden-Baden im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden geführt.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell