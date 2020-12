POL-OG: Baden-Baden - Besitzer eines Damenrades gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Baden-Baden - Besitzer eines Damenrades gesucht

Baden-Baden

Eine Personenkontrolle wurde am Sonntagabend einem 22-Jährigen zum Verhängnis. Dieser war gegen 21:40 Uhr mit einem mutmaßlich gestohlenen schwarzen Damenrad der Marke Licorne, Modell Stellaauf in der Waldseestraße unterwegs. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wurden während der Überprüfung stutzig, weil im Fahrradkorb ein aufgebrochenes Schloss lag. Als die Ermittler den jungen Mann mit ihren Verdächtigungen konfrontierten, räumte er ein, das Fahrrad kurz zuvor in der Stadt gestohlen haben. Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden und wird gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-120 zu melden.

