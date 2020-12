Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen eingeleitet

SinzheimSinzheim (ots)

Der Hinweis einer Zeugin war am Samstagabend der Auslöser, dass die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun gegen einen 17-Jährigen ermitteln. Diese konnte kurz nach 22:30 Uhr in der Fahrzeugschlange vor einem Schnellrestaurant in der Industriestraße einen jungen Mann beobachten, wie dieser mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte nahmen die echt aussehende Waffenattrappe in Verwahrung. Diese ist waffenrechtlich als Anscheinswaffe einzustufen, sodass von den Beamten gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde.

