Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrskontrolle - E-Scooter-Fahrer mit Drogen und ohne Versicherung

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 15.09.2020, hatte in WT-Tiengen ein E-Scooter-Fahrer Rauschgift dabei und stand auch unter Drogeneinfluss. Gegen 22:15 Uhr war der 24-jährige zu einer Kontrolle angehalten worden, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand auch für den Roller kein Versicherungsschutz. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein Drogentest gemacht, der einen positiven Befund auf THC anzeigte. Eine Blutprobe folgte deshalb. Der Mann hatte zudem Tütchen mit Cannabis dabei, die beschlagnahmt wurden. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet.

